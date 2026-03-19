Обучение с февраля и только один перерыв: необычные правила школ в Бразилии

Школьное образование в Бразилии имеет немало отличий от украинской системы. От графика учебного года до организации уроков – некоторые правила могут удивить.

В Бразилии учебный год стартует в феврале и длится до ноября, об этом рассказала мама троих детей Лючия Рубини на своей странице в Instagram. Каникулы, по ее словам, разделены на два периода: летние – в декабре и январе, а зимние – в июле.

Смотрите также Не взяли в 1 класс, потому что не умеет читать: украинцев возмутила ситуация со школой

Когда учатся бразильские школьники и как организован учебный день?

Интересно, что если государственный праздник приходится на четверг, то пятница также становится выходным днем. Если же праздник во вторник – школьники отдыхают и в понедельник. Лючия рассказывает, что в течение дня у учеников есть только один перерыв, который длится 30 минут.

Дети обращаются к учителям на "ты", а также носят школьную форму. Это, по ее словам, помогает уменьшить видимые социальные различия между учениками.

В бразильских школах нет групп продленного дня и столовых. Вместо этого работают буфеты, но обеды в школе – скорее редкость.

Также здесь не принято дарить учителям подарки в начале учебного года. Зато родители больше общаются между собой вне школы, создавая сообщества.

Какие еще есть особенности школьного распорядка и как оценивают учеников?

Учебные заведения работают в две смены:

ученики 1–5 классов учатся после обеда;

ученики 6–8 классов и старшей школы – утром.

Из-за такой организации обучения школы обычно имеют меньшую площадь, ведь помещение используется в течение всего дня.

Оценивание происходит по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 – самый высокий результат.

При этом дети не переобуваются в школе, а младшие ученики часто пользуются рюкзаками на колесах вместо того, чтобы носить их на спине.

"Школьная программа убивает любовь к чтению": заявление репетитора НМТ вызвало бурную дискуссию