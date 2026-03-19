У Бразилії навчальний рік стартує у лютому і триває до листопада, про це розповіла мама трьох дітей Лючія Рубіні на своїй сторінці в Instagram. Канікули, за її словами, поділені на два періоди: літні – у грудні та січні, а зимові – у липні.
Коли навчаються бразильські школярі та як організований навчальний день?
Цікаво, що якщо державне свято припадає на четвер, то п'ятниця також стає вихідним днем. Якщо ж свято у вівторок – школярі відпочивають і в понеділок. Лючія розповідає, що протягом дня учні мають лише одну перерву, яка триває 30 хвилин.
Діти звертаються до вчителів на "ти", а також носять шкільну форму. Це, за її словами, допомагає зменшити видимі соціальні відмінності між учнями.
Як вчаться діти в школах Бразилії: дивись у відео
У бразильських школах немає груп подовженого дня та їдалень. Замість цього працюють буфети, але обіди у школі – радше рідкість.
Також тут не прийнято дарувати вчителям подарунки на початку навчального року. Натомість батьки більше спілкуються між собою поза школою, створюючи спільноти.
Які ще є особливості шкільного розпорядку та як оцінюють учнів?
Заклади освіти працюють у дві зміни:
- учні 1–5 класів навчаються після обіду;
- учні 6–8 класів і старшої школи – зранку.
Через таку організацію навчання школи зазвичай мають меншу площу, адже приміщення використовується протягом усього дня.
Оцінювання відбувається за шкалою від 1 до 10 балів, де 10 – найвищий результат.
При цьому діти не перевзуваються у школі, а молодші учні часто користуються рюкзаками на колесах замість того, щоб носити їх на спині.
