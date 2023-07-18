Как выбрать будущую профессию: советы и ошибки
Источник:Факты
Для каждого поступающего важно не ошибиться с выбором будущей профессии. Поэтому школьники могут думать даже годами, какую профессию выбрать в будущем.
Как не ошибиться с выбором, на что следует обращать внимание, рассказала профориентолог Елена Полнарева.
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Как выбрать будущую профессию
Эксперт советует выбор профессии начинать с трех важных шагов.
Первый – определите свой тип личности:
- экстраверт, интроверт или амбиверт;
- гуманитарий, математик или творческий человек:
- исполнитель, организатор/менеджер или другой тип.
Второй – найдите информацию о разных профессиях для своего типа личности и определите для себя.
Третий – подумайте, какая работа вас интересует, и попробуйте ее. При этом можете рассмотреть интересующие в детстве профессии.
Также эксперты отмечают: можно пройти курсы по подготовке к выбору профессии, содержащие подробную информацию о разных специальностях.
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Что делать, если не выбрал профессию
Если вы не можете выбрать свою профессию, попытайтесь взять год на отдых. В течение года выпускники "ищут себя", профессию мечты и строят планы на будущее. Но это лучше делать, если вы человек самоорганизованный и мотивированный.
Ошибки при выборе будущей профессии
Также эксперт советует не повторять такие ошибки при выборе профессии:
- думать только о зарплате;
- выбирать специальность, на которую легче поступить;
- выбирать вуз только потому, что он расположен ближе домой;
- вступать под влиянием иллюзий наподобие "это классно" и т.д.