Как выбрать будущую профессию: советы и ошибки

Для каждого поступающего важно не ошибиться с выбором будущей профессии. Поэтому школьники могут думать даже годами, какую профессию выбрать в будущем.

Как не ошибиться с выбором, на что следует обращать внимание, рассказала профориентолог Елена Полнарева.

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Как выбрать будущую профессию

Эксперт советует выбор профессии начинать с трех важных шагов.

Первый – определите свой тип личности:

экстраверт, интроверт или амбиверт;

гуманитарий, математик или творческий человек:

исполнитель, организатор/менеджер или другой тип.

Второй – найдите информацию о разных профессиях для своего типа личности и определите для себя.

Третий – подумайте, какая работа вас интересует, и попробуйте ее. При этом можете рассмотреть интересующие в детстве профессии.

Также эксперты отмечают: можно пройти курсы по подготовке к выбору профессии, содержащие подробную информацию о разных специальностях.

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Что делать, если не выбрал профессию

Если вы не можете выбрать свою профессию, попытайтесь взять год на отдых. В течение года выпускники "ищут себя", профессию мечты и строят планы на будущее. Но это лучше делать, если вы человек самоорганизованный и мотивированный.

Ошибки при выборе будущей профессии

Также эксперт советует не повторять такие ошибки при выборе профессии: