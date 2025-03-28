Как выбрать учебники для 3 и 8 классов: советы для учителей от МОН

Вскоре начнется выбор учебников для 3 и 8 классов. Министерство образования и науки Украины ответило на самые распространенные вопросы, чтобы помочь учителям.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве надеются, что это сделает выбор максимально прозрачным и эффективным.

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Общие положения об учебниках

Государство бесплатно предоставляет учебники всем ученикам, независимо от формы обучения, а также учителям.

Учебники по каждому учебному предмету (интегрированному курсу) выдают один раз в пять учебных лет. Поэтому и использовать их можно в течение пяти учебных лет.

Количество экземпляров каждого учебника должно соответствовать реальной потребности учебного заведения. Ее определяют как количество учеников в предыдущем классе в 2024/2025 учебном году. То есть количество учебников для 8 классов будет соответствовать количеству семиклассников. Учебное заведение выбирает только те учебники, которые будет использовать в 2025/2026 учебном году.

Организация конкурсного отбора учебников

Учебники, которые печатают за средства государственного бюджета, выбирают по результатам конкурсных отборов, организованных МОН.

Конкурсные отборы учебников в 2024 – 2025 учебном году проводит Украинский институт развития образования.

Для улучшения содержания учебников желающие могут предоставить предложения и замечания на вебплатформе "Всеукраинская школа онлайн" (ВШО), где разместили лектронные версии учебников для 3 и 8 классов. Чтобы принять участие в обсуждении учебника, нужно зарегистрироваться на платформе ВШО.

Процесс выбора учебников учителями

Учебники по каждому учебному предмету (интегрированному курсу) выбирают непосредственно учителя / учительницы школы, которые преподают этот предмет (интегрированный курс). Перед этим они знакомятся с электронными версиями учебников, представленных на конкурс.

Электронные версии и видеопрезентации учебников размещены на сайте УИРО.

Выбор учебников одобряют на заседании педагогического совета учебного заведения. Педагогический коллектив имеет право изменить авторов и выбрать учебник любого авторского коллектива независимо от выбора предыдущих лет.

Каждый учебник должен соответствовать одной из утвержденных МОН модельных учебных программ. Авторы учебника могут не быть авторами модельной учебной программы. Различные авторские коллективы могут создать учебники к одной модельной учебной программе.

Учителя могут выбирать любой учебник из представленных на конкурсный отбор. Все учебники, участвующих в конкурсном отборе, прошли экспертизу на соответствие указанной модельной учебной программе и получили гриф "Рекомендовано МОН Украины".

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Этапы и сроки выбора учебников

Этапы выбора учебников 8 класс 3 класс I. Учителя знакомятся с учебниками, представленными на конкурс.

II. Учителя делают выбор учебников, который одобряется на заседании педагогического совета. с 13 марта по 26 марта 2025 года с 24 марта по 07 апреля 2025 года III. Ответственный от учебного заведения заполняет электронную форму выбора учебников и передает в орган управления образованием. с 27 марта

до 2 апреля с 7 апреля

до 12 апреля

Оформление выбора учебников

Если учебное заведение допустило ошибку при оформлении результатов выбора, письмо об отмене формы отправлять не нужно. Надо внести изменения в программе и повторно отправить форму выбора учебников.

Кроме выбора основного учебника по каждому учебному предмету (интегрированного курса), учителя составляют список из 5 альтернативных учебников.

Если в учебном заведении более одного класса на параллели, можно выбирать разные учебники для каждого класса. Но лучше выбрать один учебник.

Учебное заведение имеет право свободно выбирать модельные учебные программы по учебным предметам (интегрированных курсов). Выбор (изменение) учебной программы учителя должны одобрить решением педагогического совета.

Для классов школ, в которых обучение происходит на языке национального меньшинства, выбирают учебники (кроме языка соответствующих коренных народов и национальных меньшинств, украинского языка для классов с обучением на языке национального меньшинства) из представленных для выбора на украинском языке.

Специальные учебные заведения для детей с особыми образовательными потребностями (кроме детей с интеллектуальными нарушениями) выбирают учебники только по тем предметам, которые указаны в Типовой образовательной программе для таких заведений (в зависимости от типа особых потребностей детей).

Любое влияние на выбор учебников учителями запрещено.