Как зарегистрировать е-кабинет и подать заявления на поступление в вуз
В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Она проходит дистанционно.
Поэтому абитуриенты могут иметь немало вопросов. В частности, как создать персональный электронный кабинет абитуриента и правильно подать заявления на поступление. Всего можно подать до 15 заявлений, отмечает Образование 24.
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Как зарегистрировать е-кабинет и подать заявления
Специалисты государственного предприятия "Инфоресурс" подготовили для поступающих видеоинструкцию по регистрации личного электронного кабинета и подачи электронных заявлений в вузы – после завершения 11 классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра.Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!
Пошаговый алгоритм таков:
- 00:00 – регистрация электронного кабинета;
- 01:48 – активация электронного кабинета;
- 02:06 – вход в электронный кабинет и заполнение необходимых данных;
- 03:52 – подача заявлений на поступление и регистрация на вступительные испытания.
Как зарегистрировать электронный кабинет: видеоинструкция
Напомним, что в Минобразования Украины рассказали, сколько абитуриентов смогут получить гранты на обучение в вузах в этом году. Об этом читайте по ссылке.