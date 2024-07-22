Как зарегистрировать е-кабинет и подать заявления на поступление в вуз

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Она проходит дистанционно.

Поэтому абитуриенты могут иметь немало вопросов. В частности, как создать персональный электронный кабинет абитуриента и правильно подать заявления на поступление. Всего можно подать до 15 заявлений, отмечает Образование 24.

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Как зарегистрировать е-кабинет и подать заявления

Специалисты государственного предприятия "Инфоресурс" подготовили для поступающих видеоинструкцию по регистрации личного электронного кабинета и подачи электронных заявлений в вузы – после завершения 11 классов, диплома младшего бакалавра, младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра.

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Пошаговый алгоритм таков:

00:00 – регистрация электронного кабинета;

01:48 – активация электронного кабинета;

02:06 – вход в электронный кабинет и заполнение необходимых данных;

03:52 – подача заявлений на поступление и регистрация на вступительные испытания.

Как зарегистрировать электронный кабинет: видеоинструкция

Напомним, что в Минобразования Украины рассказали, сколько абитуриентов смогут получить гранты на обучение в вузах в этом году. Об этом читайте по ссылке.