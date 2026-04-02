Хочешь высокий балл на НМТ по украинскому – выучи эти темы: совет репетиторки

Репетитор по украинскому языку Екатерина назвала тему, которая может принести больше всего баллов на НМТ. По ее словам, именно на ней строятся сразу несколько типов заданий в тесте.

У своем TikTok репетиторка по украинскому языку Екатерина поделилась советом для поступающих, которые готовятся к НМТ-2026. Она объяснила, что ключ к высокому результату – это уверенное знание сложных предложений и всего, что с ними связано.

Какая тема приносит больше всего баллов?

По словам преподавательницы, больше всего баллов можно получить именно на теме сложных предложений. Она охватывает сразу несколько важных аспектов, которые регулярно проверяют в тестах.

Прежде всего нужно знать виды сложных предложений:

сложносочиненные,

сложноподчиненные,

бессоюзные,

предложения с различными видами связи.

Кроме этого, важно хорошо ориентироваться в знаках препинания в каждом из этих типов. Именно пунктуация часто становится "ловушкой" для учеников и может стоить драгоценных баллов.

Что еще нужно обязательно выучить?

Екатерина советует также уделить внимание союзам, в частности видам сочинительных, и повторить придаточные конструкции.

Отдельный блок – это виды придаточных предложений:

определительные,

уточняющие,

обстоятельственные.

При этом особое внимание следует обратить на подвиды обстоятельственных предложений, ведь именно они часто встречаются в заданиях и могут вызвать трудности.

В комментариях пользователи поблагодарили репетитора за полезное объяснение. Некоторые кратко подытожили впечатления: "Катя топ!!!!".

