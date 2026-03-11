Тренд "6 – 7" в исторической науке: какие даты стоит обязательно знать на УМТ по истории Украины

Часто интернет-тренды, распространенные в соцсетях среди молодежи не несут никакой полезной нагрузки. Однако, даже такие бессмысленные вещи, как тренд "6 – 7" можно использовать с пользой при запоминании дат перед УМТ по истории Украины.

Многие подростки по всему миру сейчас увлеклись довольно бессмысленным трендом "6 – 7", когда толпы подростков неистовствуют во время публичного объявления числа 67 в общественных местах. Украинский репетитор по истории Янина в своем TikTok-канале решила наполнить смыслом и пользой это странное развлечение.

Смотрите также В отдельных городах закончились места для сдачи НМТ: о чем предупреждают участников

Как использовать странный тренд для запоминания дат?

Специалист решила через силу соцсетей и популярного ныне тренда напомнить о важных датах из истории Украины, которые содержат число 67.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Первая дата, о которой она вспомнила – это 1667 год, Андрусовское перемирие между Речью Посполитой и Московией. Оно было заключено на 13,5 лет. По его результатам к Московии отходил Киев на 2 года и Левобережье навсегда. К Польше отходило Правобережье, а Запорожье было под общим управлением.

Какие даты из "67" стоит запомнить: смотрите видео

Вторая важная дата – это 1876 год, когда был подписан Эмский указ. Он запрещал украинский перевод, театр, песни и даже ноты на украинском языке. Также под запрет попала газета "Киевский телеграф", а Чубинского и Драгоманова выслали за пределы Украины.

Откуда взялся странный тренд?

Интернет – тренд под названием "6 – 7" (шесть – семь) стал мейнстримом среди Gen Alpha – младшего поколения пользователей. "6 – 7" возник как фраза без четкого значения, которая стала вирусной благодаря музыкальной композиции "Doot Doot (6 – 7)" от рэпера Skrilla, где само выражение повторяется в тексте.

Также это выражение иногда ассоциируют с ростом баскетболиста ЛаМело Болла (6 футов 7 дюймов), но его популярность точнее объясняют именно контекстом мемов и вирусных видео.

В TikTok и других соцсетях подростки начали снимать реакции, истерически реагируя на объявление номера 67 в ресторанах. Такое поведение создавало настоящий шум и задержки в обслуживании, из-за чего In-N-Out решил устранить этот номер из системы. Такой феномен даже попал в популярные вирусные обсуждения и словари современных слов как пример абсурдного интернет-сленга.

Справочные материалы НМТ-2026: где посмотреть для тестов по физике и химии?