Чтобы потом не было слез и разочарований: как без ошибок подать документы на НМТ

Третий и обязательный шаг регистрации на национальный мультимедийный тест – подача копий документов. Если они не будут выглядеть согласно требованиям, то есть риск получить отказ в регистрации.

Всех учащихся, которые регистрируються на НМТ, просят обратить особое внимание на то, что отсутствие копий документов или их несоответствие требованиям будут иметь плохие последствия. В частности, ученикам, с чьими документами не все хорошо, могут отказать в регистрации.

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Как подать документы без ошибок

Список документов, которые требуется загрузить, программа определяет автоматически в соответствии с регистрационными данными, которые вы внесли. Впрочем, есть обязательные документы, без которых пройти регистрацию невозможно. Речь идет о копиях:

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, на основании которого учащийся регистрируется на НМТ;

документа об образовании (справка с места обучения, свидетельствующая о полном среднем образовании или завершении обучения в школе в 2023 году);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или паспорта, в который эти данные внесены.

Важно: каждый файл должен быть загружен отдельно, в форматах .jpg или .png. Размер – не более 1 МБ. Изображение должно быть четким, текст должен свободно читаться, а края документов не должны быть обрезаны. Каждый документ загружается и хранится в форме регистрации по отдельности. Скриншот документов из мобильного приложения "Дия" загружать нельзя.

Все паспортные документы, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, остаются в силе. Если вы потеряли документ об образовании, нужно получить выписку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Те ученики, которые еще не получили налоговый номер, должны позаботиться о его получении, о чем они уже были предупреждены ранее.