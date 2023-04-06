Усіх учнів, які реєструються на НМТ, просять звернути особливу на те, що відсутність копій документів або їх невідповідність вимогам матимуть погані наслідки. Зокрема, учням, з чиїми документами не все гаразд, можуть відмовити у реєстрації.

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Як подати документи без помилок

Перелік документів, які потрібно завантажити, програма визначає автоматично відповідно до реєстраційних даних, які ви внесли. Втім, є й обов'язкові документи, без яких пройти реєстрацію неможливо. Йдеться про копії:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого учень реєструється на НМТ;

документа про освіту (довідка з місця навчання, яка свідчить про повну середню освіту або завершення навчання у школі у 2023 році);

реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта, в який ці дані внесені.

Важливо: кожен файл повинен бути завантаженим окремо, у форматах .jpg або .png. Розмір – не більше 1 МБ. Зображення мусить бути чітким, текст повинен вільно читатися, а краї документів не мають бути обрізаними. Кожен документ завантажується і зберігається у формі реєстрації окремо. Скриншот документів з мобільного додатку "Дія" завантажувати не можна.

Усі паспортні документи, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, залишаються чинними. Якщо ви втратили документ про освіту, то потрібно отримати виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ті учні, які ще не отримали податкового номера, мають потурбуватися про його отримання, про що вони вже були попереджені раніше.