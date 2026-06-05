Эти фразеологизмы уже были на НМТ-2026: проверьте, знаете ли значение

Фразеологизмы традиционно являются одной из самых интересных, но и коварных тем на УМТ по украинскому языку. Репетитор Даша рассказала, какие устойчивые выражения уже попались участникам тестирования 30 мая.

При составлении Национального мультипредметного теста по украинскому языку фразеологизмы часто становятся задачами, которые проверяют не только знания, но и внимательность и понимание образных выражений. Репетиторка ВНО по украинскому языку Даша в своем видео поделилась перечнем фразеологизмов, которые уже попались участникам НМТ-2026 во время тестирования 30 мая.

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Какие фразеологизмы были на НМТ-2026

Одним из таких выражений стала "сизифов труд". Он означает бесполезный, безрезультатный труд, который не приносит ожидаемого результата.

Также участникам попался фразеологизм "гордиев узел", что означает сложное, запутанное дело, которое трудно решить.

Еще один пример – "ахиллесова пята". Это выражение обозначает самое слабое, уязвимое место человека или ситуации.

Среди других фразеологизмов были "геростратовая слава", что означает позорную славу, и "геркулесовая сила", которая описывает чрезвычайную физическую выносливость и мощь.

Репетиторка советует внимательно изучать подобные устойчивые выражения, ведь именно они часто становятся источником легких, но коварных тестовых вопросов, где важна точность знания значения.