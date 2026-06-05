Під час складання Національного мультипредметного тесту з української мови фразеологізми часто стають завданнями, які перевіряють не лише знання, а й уважність та розуміння образних висловів. Репетиторка ЗНО з української мови Даша у своєму відео поділилася переліком фразеологізмів, які вже трапилися учасникам НМТ-2026 під час тестування 30 травня.

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Які фразеологізми були на НМТ-2026

Одним із таких висловів стала "сізіфова праця". Він означає марну, безрезультатну працю, яка не приносить очікуваного результату.

Також учасникам трапився фразеологізм "гордіїв вузол", що означає складну, заплутану справу, яку важко розв'язати.

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Ще один приклад – "ахіллесова п'ята". Цей вислів позначає найслабше, вразливе місце людини або ситуації.

Серед інших фразеологізмів були "геростратова слава", що означає ганебну славу, та "геркулесова сила", яка описує надзвичайну фізичну витривалість і міць.

Репетиторка радить уважно вивчати подібні сталі вислови, адже саме вони часто стають джерелом легких, але підступних тестових питань, де важлива точність знання значення.