Во время подготовки к Национальному мультипредметному тесту поступающие обычно уделяют много внимания правописанию и грамматике, однако не менее важны задания на лексическое значение слов, в частности иноязычного происхождения. Репетитор ВНО по украинскому языку Екатерина в своем видео рассказала о словах, которые уже попадались участникам НМТ-2026, она советует повторить их значения тем, кто еще будет сдавать тест.

Смотрите также Как получить высокие баллы на УМТ по украинскому: репетитор дала список тем на последний день

Какие иноязычные слова уже были на НМТ-2026

Одним из таких слов стало "элегический". По словам преподавательницы, оно означает унылое, грустное или печальное настроение или характер произведения.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также поступающим стоит помнить значение слова "лимит". Его украинским аналогом является слово "обмеження".

Еще одним примером является "экипировка". Это слово означает снаряжение, то есть совокупность вещей и оборудования, необходимых для определенной деятельности, путешествия или спортивных занятий.

Что рассказывает репетитор: смотрите видео

Екатерина также обратила внимание на слово "эластичный". Оно имеет значение "гибкий" или "упругий".

Какие соответствия стоит запомнить

В тестах часто проверяют умение подбирать украинские соответствия к иноязычным словам. Именно поэтому важно не только знать сами слова, но и понимать их значение.

Среди слов, которые уже попадались на НМТ-2026, есть и "элемент". В зависимости от контекста оно может означать часть, деталь, сторону или черту чего-то.

Стоит повторять такие лексические пары, ведь они помогают быстрее ориентироваться в тестовых заданиях и не терять баллы на, казалось бы, несложных вопросах. Во время финальной подготовки к НМТ стоит обратить внимание не только на правила и исключения, но и на словарный запас. Знание значений иностранных слов может стать именно тем фактором, который поможет получить высокий результат на тестировании.