Во львовских школах введут много изменений: к чему готовиться школьникам

В новом учебном году детей в школах Львова ждет много нововведений. У них будет возможность больше двигаться, заниматься киберспортом и покупать еду в столовой без наличных денег.

Как рассказал начальник городского управления образования Андрей Закалюк, новый учебный год принесет львовским школьникам множество сюрпризов. Они получат множество новых возможностей на всех уровнях.

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Что нового будет в школах Львова

Основной акцент будет сделан на форматах обучения. Крайне важно, чтобы учащиеся младших классов учились за партами в школе. Что касается старшеклассников, то у них могут быть дистанционные уроки.

За это лето мы расширяли укрытия, проводили ремонтные работы в них. В общей сложности на такие работы из городского бюджета направить около 10 миллионов гривен. Это важно, потому что мы хотим максимально вернуть детей за школьные парты,

– рассказал Закалюк.

Также он попросил родителей не покупать цветы учителям, а направить деньги на помощь пострадавшим от войны детям. Например, можно поддерживать центр Unbroken kids.

С 1 сентября учащимся запретят пользоваться мобильными телефонами. Это должно не только способствовать концентрации детей в учебе, но и стимулировать общение между детьми.

"Это не касается случаев, когда нужно связаться с родителями или учебного процесса, когда телефоны заменяют учебники. Это важно, чтобы контролировать количество времени, которое дети проводят в телефоне, и собственно контент, который они там потребляют", – рассказал Закалюк.

В школьных столовых теперь можно будет рассчитаться картой (во всех школах будет доступно с января). Большой акцент сделают на активности детей: 30% парт будут стоять, а на коридорах установят шведские стенки, теннисные столы и т.д.

Будут изменения и в системе оценивания: педагогам рекомендовали не ставить оценки за изобразительное искусство, трудовое обучение и музыку. Олимпиады Квесты и Тесты продолжат и расширят призы: 50 тысяч гривен победителям, и 20 и 10 тысяч второе и третье место соответственно.