Як розповів начальник міського управління освіти Андрій Закалюк, новий навчальний рік принесе львівським школярам багато сюрпризів. Вони отримають багато нових можливостей на всіх рівнях.

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Що нового буде у школах Львова

Основний акцент зроблять на форматах навчання. Вкрай важливо, аби учні молодших класів навчалися за партами у школі. Що стосується старшокласників, то вони можуть мати дистанційні уроки.

Впродовж цього літа ми розширювали укриття, проводили ремонтні роботи в них. Загалом на такі роботи з міського бюджету скерувати близько 10 мільйонів гривень. Це важливо, бо ми хочемо максимально повернути дітей за шкільні парти,

– розповів Закалюк.

Також він попросив батьків не купувати квіти вчителям, а скерувати гроші на допомогу дітям, які постраждали від війни. Наприклад, можна задонатити на підтримку центру Unbroken kids.

З 1 вересня учням заборонять користуватися мобільними телефонами. Це повинно не лише сприяти концентрації дітей на навчанні, а й стимулювати спілкування між дітьми.

"Це не стосуватиметься випадків, коли потрібно зв’язатися з батьками чи навчального процесу, коли телефони замінюють підручники. Це важливо, щоб контролювати кількість часу, який діти проводять в телефоні, і власне контент, який вони там споживають", – розповів Закалюк.

У шкільних їдальнях тепер можна буде розрахуватися карткою (в усіх школах буде доступно з січня). Великий акцент зроблять на активності дітей: 30% парт будуть стоячими, а на коридорах встановлять шведські стінки, тенісні столи тощо.

Будуть зміни і в системі оцінювання: педагогам рекомендували не ставити оцінки за образотворче мистецтво, трудове навчання та музику. Олімпіади Квести та Тести продовжать та розширять призами: 50 тисяч гривень переможцям, та 20 і 10 тисяч друге та третє місце відповідно.