Какие изменения принесет ученикам 10 класса реформа старшей профильной школы
Источник:НУШ
Министерство образования и науки Украины готовится к воплощению реформы старшей профильной школы в Украине. Пилотирование стартует уже со следующего года.
Глава директората школьного образования Министерства образования и науки Украины Игорь Хворостяный рассказал, каких изменений ожидать 10-классникам от этой реформы. Также уточнил, для чего нужны эти изменения.
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Чего ждать 10-классникам от реформы профильной школы
Чиновник отметил, что 10-й класс в старшей профильной школе нужен, чтобы ученики и ученицы:
- поняли, какие учебные предметы или сферы их интересуют больше всего;
- понять организацию системы профилизации;
- переоткрыли для себя учебные дисциплины.
Хворостяный при этом уточнил, что украинские ученики и ученицы имеют образовательные потери и разрывы. Поэтому после смены школы им нужно будет время на адаптацию.
Момент выбора и должен быть связан с адаптационным циклом в 10-м классе, когда есть возможность поискать себя, попробовать что-то и догнать образовательные потери,
– заявил чиновник.
И добавил, что в этом подросткам должно помочь то, что в 10-м классе старшей профильной школы будет значительно больше обязательных предметов, чем в следующих классах. То есть где-то на 60 – 70%. Это поможет делать более осознанный выбор и не менять профиль в старших классах.
Зато в 12-м классе, по словам Хворостяного, будет диаметрально противоположная ситуация: 30% обязательных предметов и 70% – на выбор.
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Почему важно внедрить интегрированные курсы
Чиновник также заявил: чтобы разгрузить и сбалансировать систему образования в лицеях, надо внедрять интегрированные курсы.
Я очень болею за идею интегрированных курсов. К сожалению, у нас не так много модельных программ – и не так много учительства выбирает их. Конечно, это должно происходить параллельно с разгрузкой программ, а новые программы еще должны быть созданы,
– рассказал Хворостяный.
И добавил: если школа, которая сейчас пилотирует НУШ, получит статус гимназии, ее ученикам и ученицам после окончания 9-го класса необходимо будет перейти в пилотный академический лицей, чтобы продолжить обучение в рамках реформы. Часть пилотных учебных заведений потенциально сможет быть академическими лицеями и обеспечивать профильность.
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