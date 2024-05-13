Чиновники заявляют, что так намерены поддержать украинское ученичество. Детали рассказала во время конференции руководительница управления образования Черновицкого горсовета Ирина Ткачук.

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Выпускники в Черновцах получат деньги за 200 баллов на НМТ

Чиновница заявила, что такую идею реализуют в городе второй год подряд. И сообщила, что за каждый из трех успешно сданных на УМТ обязательных предметов выпускники смогут получить 10 тысяч гривен. То есть максимум – 30 тысяч гривен.

Мы уверены, что будут выпускники, которые наберут 600 баллов за все три предмета национального мультитеста,

– заявила Ткачук.

Деньги за успешно составленный НМТ будут выдавать из бюджета города. Средства выпускник получит как перевод на личный карточный счет в течение августа-октября.

Отметим, что в прошлом году 21 выпускник школ в Черновцах получил по 10 тысяч гривен за высокие баллы на НМТ. Еще три человека – по 20 тысяч гривен.

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Во Франковске также будут награждать за успех на НМТ