Чиновники заявляют, что так намерены поддержать украинское ученичество. Детали рассказала во время конференции руководительница управления образования Черновицкого горсовета Ирина Ткачук.
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Выпускники в Черновцах получат деньги за 200 баллов на НМТ
Чиновница заявила, что такую идею реализуют в городе второй год подряд. И сообщила, что за каждый из трех успешно сданных на УМТ обязательных предметов выпускники смогут получить 10 тысяч гривен. То есть максимум – 30 тысяч гривен.
Мы уверены, что будут выпускники, которые наберут 600 баллов за все три предмета национального мультитеста,
– заявила Ткачук.
Деньги за успешно составленный НМТ будут выдавать из бюджета города. Средства выпускник получит как перевод на личный карточный счет в течение августа-октября.
Отметим, что в прошлом году 21 выпускник школ в Черновцах получил по 10 тысяч гривен за высокие баллы на НМТ. Еще три человека – по 20 тысяч гривен.
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Во Франковске также будут награждать за успех на НМТ
- В Ивано-Франковске студентам-первокурсникам также будут предоставлять премии за успешную сдачу НМТ.
- Чтобы получить премию, надо набрать 190 и более баллов.
- Премия будет одноразовой.
- Студенты смогут получить до 55 тысяч гривен.
- За эти деньги можно оплатить один год обучения в вузе Ивано-Франковска.
- Студенты смогут получить премию не позднее I квартала следующего года.