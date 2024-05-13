Чиновники заявляють, що так мають намір підтримати українське учнівство. Деталі розповіла під час конференції очільниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук.

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Випускники у Чернівцях отримають гроші за 200 балів на НМТ

Чиновниця заявила, що таку ідею реалізовують у місті другий рік поспіль. І повідомила, що за кожен із трьох успішно складених на НМТ обов'язкових предметів випускники зможуть отримати 10 тисяч гривень. Тобто максимум – 30 тисяч гривень.

Ми впевнені, що будуть випускники, які наберуть 600 балів за всі три предмети національного мультитесту,

– заявила Ткачук.

Гроші за успішно складений НМТ видаватимуть з бюджету міста. Кошти випускник отримає як переказ на особистий картковий рахунок протягом серпня-жовтня.

Зазначимо, що торік 21 випускник шкіл у Чернівцях отримав по 10 тисяч гривень за високі бали на НМТ. Ще троє осіб – по 20 тисяч гривень.

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У Франківську також нагороджуватимуть за успіх на НМТ