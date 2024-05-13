Чиновники заявляють, що так мають намір підтримати українське учнівство. Деталі розповіла під час конференції очільниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук.
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Випускники у Чернівцях отримають гроші за 200 балів на НМТ
Чиновниця заявила, що таку ідею реалізовують у місті другий рік поспіль. І повідомила, що за кожен із трьох успішно складених на НМТ обов'язкових предметів випускники зможуть отримати 10 тисяч гривень. Тобто максимум – 30 тисяч гривень.
Ми впевнені, що будуть випускники, які наберуть 600 балів за всі три предмети національного мультитесту,
– заявила Ткачук.
Гроші за успішно складений НМТ видаватимуть з бюджету міста. Кошти випускник отримає як переказ на особистий картковий рахунок протягом серпня-жовтня.
Зазначимо, що торік 21 випускник шкіл у Чернівцях отримав по 10 тисяч гривень за високі бали на НМТ. Ще троє осіб – по 20 тисяч гривень.
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У Франківську також нагороджуватимуть за успіх на НМТ
- В Івано-Франківську студентам-першокурсникам також надаватимуть премії успішне складання НМТ.
- Аби отримати премію, треба набрати 190 і більше балів.
- Премія буде одноразовою.
- Студенти зможуть отримати до 55 тисяч гривень.
- За ці гроші можна оплатити один рік навчання у виші Івано-Франківська.
- Студенти зможуть отримати премію не пізніше I кварталу наступного року.