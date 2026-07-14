Не только НМТ: какие экзамены сдадут абитуриенты, поступающие на бакалавриат в 2026 году

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года на бакалавриат в высшие учебные заведения. Недавно также начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы.

Однако их сдают не все абитуриенты. Кто именно и какие экзамены нужно сдавать для поступления на бакалавриат в этом году, рассказывает 24 Канал.

Какие экзамены нужно сдавать для поступления на бакалавриат

Для поступления на бакалавриат в 2026 году основным критерием отбора являются результаты НМТ. Также можно использовать результаты тестирования за 2023, 2024 или 2025 годы, сообщили в МОН Украины.

Для украинцев, окончивших школу в Европе в 2025 или 2026 году, вместо НМТ могут быть зачтены результаты национальных выпускных экзаменов.

Абитуриенты из временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий участвуют в конкурсе по результатам НМТ и могут претендовать на бюджетные места по квоте-2.

Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также другие категории абитуриентов по квоте-1 также поступают по результатам НМТ, но участвуют в конкурсе в рамках отдельной квоты.

Вместо НМТ проходят только внутреннее собеседование в университете:

ветераны войны (в частности, лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

абитуриенты, которым отказали в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.

Что нужно знать о НМТ

НМТ проходит в течение одного дня в рамках двух блоков. Знания участников проверяются по четырем предметам.

Обязательно участники сдают:

украинский язык;

математику;

историю Украины.

Также – один предмет на выбор из следующего перечня:

иностранный язык;

биология;

география;

физика;

химия;

украинская литература.

Кто сдает творческий конкурс

Собеседования проходят абитуриенты, имеющие право на специальные условия участия в конкурсном отборе.

Творческие конкурсы должны пройти абитуриенты, поступающие на творческие, художественные и спортивные специальности.

Вступительные испытания в вузах для абитуриентов, поступающих на бюджет и контракт, будут проходить с 8 по 19 июля включительно. Для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, такие вступительные экзамены продлятся до 1 августа.

Индивидуальные собеседования или творческий конкурс вузов проводятся в рамках одного этапа.