Не только НМТ: какие экзамены сдадут абитуриенты, поступающие на бакалавриат в 2026 году
В Украине продолжается приемная кампания 2026 года на бакалавриат в высшие учебные заведения. Недавно также начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы.
Однако их сдают не все абитуриенты. Кто именно и какие экзамены нужно сдавать для поступления на бакалавриат в этом году, рассказывает 24 Канал.
Какие экзамены нужно сдавать для поступления на бакалавриат
Для поступления на бакалавриат в 2026 году основным критерием отбора являются результаты НМТ. Также можно использовать результаты тестирования за 2023, 2024 или 2025 годы, сообщили в МОН Украины.
Для украинцев, окончивших школу в Европе в 2025 или 2026 году, вместо НМТ могут быть зачтены результаты национальных выпускных экзаменов.
Абитуриенты из временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий участвуют в конкурсе по результатам НМТ и могут претендовать на бюджетные места по квоте-2.
Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также другие категории абитуриентов по квоте-1 также поступают по результатам НМТ, но участвуют в конкурсе в рамках отдельной квоты.
Вместо НМТ проходят только внутреннее собеседование в университете:
ветераны войны (в частности, лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий);
лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
абитуриенты, которым отказали в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.
Что нужно знать о НМТ
НМТ проходит в течение одного дня в рамках двух блоков. Знания участников проверяются по четырем предметам.
Обязательно участники сдают:
- украинский язык;
- математику;
- историю Украины.
Также – один предмет на выбор из следующего перечня:
- иностранный язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- украинская литература.
Кто сдает творческий конкурс
Собеседования проходят абитуриенты, имеющие право на специальные условия участия в конкурсном отборе.
Творческие конкурсы должны пройти абитуриенты, поступающие на творческие, художественные и спортивные специальности.
Вступительные испытания в вузах для абитуриентов, поступающих на бюджет и контракт, будут проходить с 8 по 19 июля включительно. Для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, такие вступительные экзамены продлятся до 1 августа.
Индивидуальные собеседования или творческий конкурс вузов проводятся в рамках одного этапа.
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