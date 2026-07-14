Однак їх складають не всі вступники. Хто саме і які іспити треба складати для вступу на бакалаврат цьогоріч, розповідає 24 Канал.

Які іспити треба скласти на для вступу на бакалаврат

Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору є результати НМТ. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки, поінформували у МОН України.

Для українців, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.

Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду в університеті:

ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

вступники, яким відмовили в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Що варто знати про НМТ

НМТ відбувається протягом одного дня у межах двох блоків. Знання учасників перевіряють з чотирьох предметів.

Обов'язково учасники складають:

українську мову;

математику;

історію України.

Також – один предмет на вибір з такого переліку:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Хто складає творчий конкурс

Співбесіди проходять вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

Творчі конкурси повинні пройти абітурієнти, які вступають на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.

Вступні випробування у вишах для абітурієнтів, які вступають на бюджет і контракт, триватимуть з 8 по 19 липня включно. Для вступників винятково на контракт такі вступні іспити триватимуть до 1 серпня.

Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс ЗВО проводять у межах одного етапу.