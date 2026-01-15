Эти предметы и вещества теперь запрещены в школах: что в списке

Правительство Украины утвердило перечень опасных предметов и веществ, запрещенных в школах. Причем как на территории учебного заведения, так и в помещениях.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какие предметы запрещены в школах?

В перечень запрещенных предметов входят, в частности:

огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);

боеприпасы;

взрывчатые и пиротехнические предметы;

устройства для отстрела резиновых пуль;

газовые баллончики;

электрошокеры;

спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);

инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);

легковоспламеняющиеся вещества;

наркотические и психотропные вещества;

алкоголь;

табачные и электронные сигареты;

устройства для потребления табачных изделий без их сгорания;

энергетические напитки.

В то же время не запрещают предметы, которые используют в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий – при условии контроля ответственных лиц.

Решение приняли с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в школах.

Какие ситуации случались в школах в прошлом году?

В июне в одной из школ Львова ученики принесли пневматический пистолет. Несовершеннолетние играли с оружием – один из них выстрелил в направлении своего товарища.

А в ноябре во дворе львовской школы №13 случилась стрельба. Накануне состоялась встреча родителей двух одноклассников, которые конфликтовали между собой. Решить проблему между детьми не удалось, поэтому взрослые решили продолжить спор на улице. Во время словесной перепалки один из мужчин достал пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в оппонента, попав ему в живот и ногу. Пострадавшего госпитализировали. Никто из детей и учителей не пострадал. Полиция начала уголовное производство.