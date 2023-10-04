Предусмотрены на НМТ: какие предметы труднее всего учить ученикам во время войны
Источник:ЮНИСЕФ
Из-за полномасштабной войны знания украинских школьников ухудшились. Около 60% подростков и молодежи стремится наверстать утраченные знания.
60% учащихся считают, что их знания по определенным предметам ухудшились. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
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Какие предметы тяжелее всего учить украинским ученикам во время войны
Среди основных причин, повлиявших на успеваемость школьников – усталость и стресс, неадаптированность учебной программы.
Наибольшие трудности у учащихся возникли в отношении таких предметов:
- математика;
- химия;
- физика.
Заметим, что математика будет обязательным предметом на НМТ-2024, а физика и химия – в списке выборочных.
Около 65% учащихся школ и студентов отметили, что пропускали занятия в прошлом году. Основные причины – отсутствие света, тревоги и обстрелы, усталость.Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.
- НМТ-2024 будет содержать уже 4 предмета.
- Выпускники обязательно будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Предусмотрен и один предмет для выбора.
- В списке выборочных в следующем году будут доступны также украинская литература и география.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и стартует уже в мае.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.