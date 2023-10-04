Предусмотрены на НМТ: какие предметы труднее всего учить ученикам во время войны

Из-за полномасштабной войны знания украинских школьников ухудшились. Около 60% подростков и молодежи стремится наверстать утраченные знания.

60% учащихся считают, что их знания по определенным предметам ухудшились. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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Какие предметы тяжелее всего учить украинским ученикам во время войны

Среди основных причин, повлиявших на успеваемость школьников – усталость и стресс, неадаптированность учебной программы.

Наибольшие трудности у учащихся возникли в отношении таких предметов:

математика;

химия;

физика.

Заметим, что математика будет обязательным предметом на НМТ-2024, а физика и химия – в списке выборочных.

Около 65% учащихся школ и студентов отметили, что пропускали занятия в прошлом году. Основные причины – отсутствие света, тревоги и обстрелы, усталость.

Как пройдет НМТ-2024

НМТ-2024 будет содержать уже 4 предмета.

Выпускники обязательно будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Предусмотрен и один предмет для выбора.

В списке выборочных в следующем году будут доступны также украинская литература и география.

Тестирование будет проходить в течение одного дня.

Основная сессия НМТ продлится дольше и стартует уже в мае.

Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.