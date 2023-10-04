60% учащихся считают, что их знания по определенным предметам ухудшились. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

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Какие предметы тяжелее всего учить украинским ученикам во время войны

Среди основных причин, повлиявших на успеваемость школьников – усталость и стресс, неадаптированность учебной программы.

Наибольшие трудности у учащихся возникли в отношении таких предметов:

математика;

химия;

физика.

Заметим, что математика будет обязательным предметом на НМТ-2024, а физика и химия – в списке выборочных.

Около 65% учащихся школ и студентов отметили, что пропускали занятия в прошлом году. Основные причины – отсутствие света, тревоги и обстрелы, усталость.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Как пройдет НМТ-2024