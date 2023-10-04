60% учнів вважають, що їхні знання з певних предметів погіршилися. Про це свідчать дані опитування, проведеного Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

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Які предмети найважче вчити українським учням у час війни

Серед основних причин, що вплинули на успішність школярів, – втома та стрес, неадаптованість навчальної програми.

Найбільші труднощі в учнів виникли щодо таких предметів:

математика;

хімія;

фізика.

Зауважимо, що математика буде обов'язковим предметом на НМТ-2024, а фізика та хімія – у списку вибіркових.

Близько 65% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року. Основні причини – відсутність світла, тривоги та обстріли, втома.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як відбуватиметься НМТ-2024