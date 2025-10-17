Укр Рус
17 октября, 12:59
3

Какие специальности и вузы чаще всего выбирали аспиранты-бюджетники в 2025 году

Мария Волошин
Основні тези
  • Самыми популярными специальностями среди аспирантов-бюджетников в 2025 году стали компьютерные науки, экономика и международные экономические отношения, и медицина.
  • Больше всего поступающих на аспирантуру на бюджет зачислили в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт и Львовскую политехнику.

Зачисление на бюджетную форму на аспирантуру в Украине завершилось 10 октября. В МОН сообщили, какие специальности чаще всего выбирали поступающие.

Самыми популярными в этом году стали компьютерные науки, экономика и международные экономические отношения и медицина. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины и ГП "Инфоресурс".

Какие специальности среди аспирантов самые популярные?

Всего более 12 тысяч человек подали заявления в аспирантуру. Более 11 тысяч из них – на бюджет.

Более 4,6 тысяч поступающих получили рекомендации на бюджет, а 4610 зачислили.

Специальности с наибольшим количеством зачисленных на бюджет в аспирантуру такие:

  • "Компьютерные науки" – 321;
  • "Экономика и международные экономические отношения" – 260;
  • "Медицина" – 199;
  • "Образовательные науки" – 166;
  • "Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника" – 139;
  • "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" – 139;
  • "Машиностроение" – 137;
  • "Биология и биохимия" – 133;
  • "Строительство и гражданская инженерия" – 133 133;
  • "Инженерия программного обеспечения" – 109.

Самые популярные учебные заведения такие:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 333;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 272;
  • Национальный университет "Львовская политехника" – 220;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 156;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 135;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 133 133;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 100 100;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 83 83;
  • Сумской государственный университет – 82;
  • Украинский государственный университет науки и технологий – 79.

Зачисление на контракт продлится до 20 октября.

В этом году вступительная кампания для будущих аспирантов впервые состоялась онлайн. Заявления абитуриенты подавали через электронные кабинеты.

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?

  • В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.

  • В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.

  • В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.

  • В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".

  • І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.