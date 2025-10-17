Какие специальности и вузы чаще всего выбирали аспиранты-бюджетники в 2025 году
- Самыми популярными специальностями среди аспирантов-бюджетников в 2025 году стали компьютерные науки, экономика и международные экономические отношения, и медицина.
- Больше всего поступающих на аспирантуру на бюджет зачислили в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт и Львовскую политехнику.
Зачисление на бюджетную форму на аспирантуру в Украине завершилось 10 октября. В МОН сообщили, какие специальности чаще всего выбирали поступающие.
Самыми популярными в этом году стали компьютерные науки, экономика и международные экономические отношения и медицина. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины и ГП "Инфоресурс".
Какие специальности среди аспирантов самые популярные?
Всего более 12 тысяч человек подали заявления в аспирантуру. Более 11 тысяч из них – на бюджет.
Более 4,6 тысяч поступающих получили рекомендации на бюджет, а 4610 зачислили.
Специальности с наибольшим количеством зачисленных на бюджет в аспирантуру такие:
- "Компьютерные науки" – 321;
- "Экономика и международные экономические отношения" – 260;
- "Медицина" – 199;
- "Образовательные науки" – 166;
- "Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника" – 139;
- "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" – 139;
- "Машиностроение" – 137;
- "Биология и биохимия" – 133;
- "Строительство и гражданская инженерия" – 133 133;
- "Инженерия программного обеспечения" – 109.
Самые популярные учебные заведения такие:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 333;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 272;
- Национальный университет "Львовская политехника" – 220;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 156;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 135;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 133 133;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 100 100;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 83 83;
- Сумской государственный университет – 82;
- Украинский государственный университет науки и технологий – 79.
Зачисление на контракт продлится до 20 октября.
В этом году вступительная кампания для будущих аспирантов впервые состоялась онлайн. Заявления абитуриенты подавали через электронные кабинеты.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.