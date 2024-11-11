В МОН рассказали, какие специальности в дальнейшем будут в приоритете в Украине

Минобразования Украины пытается направить средства государственных грантов на те специальности, которые будут нужны для экономического развития нашей страны. При этом IT-специальности будут однозначно более приоритетными, чем право.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в подкасте "Дофамин для образования". Он отметил, что психология – в приоритете также, потому что Украине будут нужны профессиональные психологи.

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Какие специальности будут в приоритете у государства

Также важной будет архитектура градостроительства.

Более 60% поступающих на эту специальность получали в этом году государственную поддержку. Опять же, здесь или стопроцентный государственный заказ, или грант,

– уточнил чиновник.

Среди экономистов, маркетологов, менеджеров, по его словам, процент меньше чем 20, поэтому немало поступающих на эти специальности – это лица, которые не имеют высоких баллов. При этом там небольшой государственный заказ.

Интересно! Студенты, которые набрали на НМТ-2024 по двум предметам минимум 150 и 170 баллов имеют возможность получить гранты на обучение в вузе на сумму 15 000 и 25 000 гривен.

Винницкий добавил, что идея недоступности гранта первого уровня, 15 000 гривен, на так называемые конъюнктурные специальности сработала правильно. Грант есть, но ты должен иметь высокие баллы для того, чтобы его получить.

Где мы будем работать в следующем году, чтобы сделать лучше, – это аграрные специальности. Они также нужны для государства, но, к сожалению, там поступающий очень часто даже до двух предметов по 150 баллов не дотягивает. Возможно, надо будет сделать для аграрных специальностей несколько ниже балл. Вероятно, таким образом мы можем больше людей поощрять к тому, чтобы идти на агроинженерию, на агрономию. Эти специальности однозначно нам также нужны, потому что так или иначе это сельское хозяйство,

– сообщил чиновник.

Он считает, что Украина будет иметь странную экономику после Победы. То есть, с одной стороны, будет аграрным государством, а с другой – такой, которая имеет очень высоко развитый IT-сектор.

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