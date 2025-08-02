Те, кто утверждает, что украинский язык – это диалект русского, приводят аргумент, что некоторые слова не имеют соответствий в украинском языке. Но это лишь от незнания языковых тонкостей.

Языковеды доказывают, что украинский язык имеет соответствия ко всем русизмам. Филологиня Алина Острожская приводит примеры соответствий, к русизмам, которые якобы их не имеют, рассказывает 24 Канал.

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Какие соответствия к предложенным русизмам?

Сегодня достаточно популярными стали блоги украинских языковедов, которые в интересной форме помогают изучить украинский язык, исправить кальки или ошибки в речи, найти соответствия к известным русизмам или русским фразеологизмам. Однако, как ни прискорбно, но сторонников русского языка или "какая разница какой язык" еще немало. Именно они утверждают, что в русские слова звучат лучше или что украинский язык не имеет соответствий к некоторым словам.

Но они ошибаются, поскольку украинский язык имеет, едва ли не 100 тысяч больше слов чем русский и один из самых богатых на синонимы, и это без диалектов, которых 15. Поэтому подобные утверждения очень сомнительны.

С таким хейтом то ли упреками в комментариях под своими видео встретилась языковед Алина Острожская. И успешно их опровергла.

Ей заметили, что определенные русские слова не имеют в украинском языке красивых соответствий, но проверьте сами. Вот какие слова ей предложили:

мнительный

томный

лестный

приторный

Если приторный десерт, то на украинском – это нудкий десерт.

Если томный взгляд, то на украинском – млосний погляд.

Если лестное предложение – то лестива пропозиція.

Если мнительный человек – то помислива людина (то есть впечатлительный).

Соответствия к русским словам: смотрите видео

Это максимально дословные варианты, а можно и подобрать синонимы, которых немало. И они с собственным колоритом и благозвучием.

Здесь вопрос ответственности за свой язык и желание учиться. Говорите на украинском!