Заучить ответы не получится: все тестовые задания на НМТ будут уникальными
Источник:Освіта.ua
Национальный мультипредметный тест будет проходить несколько дней, поэтому некоторые ученики могут надеяться, что смогут спросить ответы у друзей, которые будут сдавать экзамен первыми. Кроме всеобщего развития, никакого результата знание ответов не даст.
Тестовые задания на НМТ будут касаться определенных тем и будут похожими по своей сути. Впрочем, надеяться получить ответ от тех, кто будет сдавать тест раньше, не стоит.
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Задания будут уникальными
Как сообщила глава УЦОКО Татьяна Вакуленко, все тесты НМТ будут уникальными. Соответственно, общение о задачах с теми, кто будет сдавать экзамен в первые дни, не даст учащимся возможности схитрить.
УЦОКО разработал достаточное количество уникальных форм для каждой смены национального мультипредметного теста,
– сказала Вакуленко.
Специалисты УЦОКО провели содержательную работу и создали достаточное количество задач, чтобы каждый день проведения НМТ экзамен был уникальным.
Про НМТ 2023: коротко
- Первая сессия НМТ начнется 5 июня и продлится до 23 июня.
- Приглашение учащиеся получат 25 – 26 мая.
- На сдачу экзамена учащиеся будут иметь 180 минут.
- Задания будут состоять из 3 блоков, распределение времени между задачами – дело каждого учащегося.
- В случае обнаружения попыток списать или схитрить другим способом ученика выведут из центра проведения НМТ, а результаты теста аннулируют.