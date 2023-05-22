Тестові завдання на НМТ будуть стосуватися визначених тем та будуть схожими за своєю суттю. Втім, сподіватися отримати відповідь від тих, хто складатиме тест раніше, не варто.
До теми Шанси мінімальні, а наслідки – катастрофічні: чому не варто намагатися схитрувати на НМТ
Завдання будуть унікальними
Як повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко, усі тести НМТ будуть унікальними. Відповідно, спілкування про завдання з тими, хто складатиме іспит у перші дні, не дасть учням можливості схитрувати.
УЦОЯО розробив достатню кількість унікальних форм для кожної зміни національного мультипредметного тесту,
– сказала Вакуленко.
Фахівці УЦОЯО провели змістовну роботу та створили достатню кількість завдань, щоб кожного дня проведення НМТ іспит був унікальним.
Про НМТ 2023: коротко
- Перша сесія НМТ розпочнеться 5 червня та триватиме до 23 червня.
- Запрошення учні отримають 25 – 26 травня.
- На складання іспиту учні матимуть 180 хвилин.
- Завдання будуть складатися з 3 блоків, розподілення часу між завданнями – справа кожного учня.
- У разі виявлення спроб списати чи схитрувати в інший спосіб учня виведуть з центру проведення НМТ, а результати тесту анулюють.