Тестові завдання на НМТ будуть стосуватися визначених тем та будуть схожими за своєю суттю. Втім, сподіватися отримати відповідь від тих, хто складатиме тест раніше, не варто.

До теми Шанси мінімальні, а наслідки – катастрофічні: чому не варто намагатися схитрувати на НМТ

Завдання будуть унікальними

Як повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко, усі тести НМТ будуть унікальними. Відповідно, спілкування про завдання з тими, хто складатиме іспит у перші дні, не дасть учням можливості схитрувати.

УЦОЯО розробив достатню кількість унікальних форм для кожної зміни національного мультипредметного тесту,

– сказала Вакуленко.

Фахівці УЦОЯО провели змістовну роботу та створили достатню кількість завдань, щоб кожного дня проведення НМТ іспит був унікальним.

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