Тестовые задания на НМТ будут касаться определенных тем и будут похожими по своей сути. Впрочем, надеяться получить ответ от тех, кто будет сдавать тест раньше, не стоит.

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Задания будут уникальными

Как сообщила глава УЦОКО Татьяна Вакуленко, все тесты НМТ будут уникальными. Соответственно, общение о задачах с теми, кто будет сдавать экзамен в первые дни, не даст учащимся возможности схитрить.

УЦОКО разработал достаточное количество уникальных форм для каждой смены национального мультипредметного теста,

– сказала Вакуленко.

Специалисты УЦОКО провели содержательную работу и создали достаточное количество задач, чтобы каждый день проведения НМТ экзамен был уникальным.

Про НМТ 2023: коротко