Начинаем добавлять более сложные задачи, – Бабак рассказал о НМТ-2023

В 2023 году абитуриенты в Украине снова будут сдавать национальный мультипредметный тест вместо ВНО. Однако в этом году его сделали несколько иным. В Образовательном комитете ВР рассказали подробности.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отмечает, что мультипредметный тест (НМТ) – это упрощенное ВНО. Его сдавали и в прошлом году, когда полномасштабная война только началась, но, как отметил нардеп, в этом году он будет несколько иным.

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По его словам, там будет больше вопросов, будут не только варианты по выбору, а логические последовательности. Кроме того, в некоторых задачах нужно будет самому внести краткий числовой ответ.

То есть мы уже начинаем у него добавлять несколько сложных вопросов, которые в первом варианте в прошлом году были урезаны. Из-за чего у нас стало десять тысяч двухсотбольников, хотя во время войны знания точно более качественными не стали. Сейчас мы добавили сложные вопросы, но не так, как это было в ВНО,

– объясняет Бабак.

Он отмечает, что у НМТ нет ничего плохого. "Мало кто знает об этом, но планы трансформировать ВНО из бумажной формы в электронную у нас были, и был даже план постепенного перехода, это планировалось сделать через несколько лет", – отметил нардеп.

Глава образовательного комитета добавил, что из-за этого ввести НМТ было проще, уже были наработки.

По сути, это тоже самое ВНО, просто в другом формате… Единственная проблема в переходе на электронную форму – это формат открытых вопросов, которые были в ВНО, потому что их нужно проверять, и здесь есть нюансы. В частности, относительно аудирования в иностранном языке, открытых вопросов в математике, эссе,

– говорит Бабак.

Он добавляет, что сейчас можно легко провести ВНО в Центре и на Западе страны, но, к сожалению, на Востоке и Юге будет гораздо труднее. Поэтому пока избрали НМТ.

По его мнению, после окончания войны, скорее всего, Украина вернется в ВНО в той форме, в которой оно было. "Когда-то ВНО все равно эволюционирует в электронную форму полностью", – считает нардеп.

Бабак предположил, что когда закончится война, история Украины там будет обязательным предметом для экзаменов в школе. "Я бы его вставил как обязательную в ГИА, а если по каким-то причинам итоговая аттестация не будет происходить, то история должна быть обязательной в ВНО", – считает Бабак.

К слову, в Украине на время военного положения отменили прохождение учащимися государственной итоговой аттестации. Приказ МОН вступил в силу 13 февраля. Это сделали, чтобы сохранить жизнь и здоровье учащихся в условиях военного положения. 11-классники будут сдавать ВНО в форме национального мультипредметного теста.