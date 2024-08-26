Как будут учиться ученики в Харькове с 1 сентября

Через неделю в Украине стартует новый учебный год. В Харькове обучение будет проходить в комбинированной форме.

Мэр города Игорь Терехов говорит, что из-за постоянных обстрелов российских оккупантов проводить офлайн-уроки в школах опасно. Об этом он рассказал в эфире "Мы-Украина".

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Как будут получать образование школьники в Харькове

Чиновник отметил: к сожалению, все школьники, которые сегодня в Харькове, не смогут сесть за парты из-за опасности во время войны.

Мы не можем сегодня открыть школы в режиме оффлайн, поэтому работаем над тем, чтобы сделать как можно больше, чтобы наши школьники имели возможность учиться комбинированно. К 1 сентября мы оборудовали шесть станций метрополитена, там будут настоящие школы,

– сообщил Терехов.

Также он напомнил, что в городе построили первую подземную школу. Она рассчитана на 900 учеников, которые будут учиться в две смены.

На сегодня в городе продолжается строительство еще трех подземных школ и нескольких укрытий.

Максимально делаем для того, чтобы наши дети имели возможность учиться в комбинированном режиме,

– заявил Терехов.