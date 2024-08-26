Мер міста Ігор Терехов каже, що через постійні обстріли російських окупантів проводити офлайн-уроки в школах небезпечно. Про це він розповів в ефірі "Ми-Україна".
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Як здобуватимуть освіту школярі у Харкові
Посадовець зазначив: на жаль, усі школярі, які сьогодні у Харкові, не зможуть сісти за парти через небезпеку у час війни.
Ми не можемо сьогодні відчинити школи в режимі офлайн, тому працюємо над тим, аби зробити якнайбільше, щоб наші школярі мали можливість вчитися комбіновано. До 1 вересня ми обладнали шість станцій метрополітену, там будуть справжні школи,
– повідомив Терехов.
Також він нагадав, що у місті побудували першу підземну школу. Вона розрахована на 900 учнів, які навчатимуться у дві зміни.
На сьогодні у місті триває будівництво ще трьох підземних шкіл і декількох укриттів.
Максимально робимо для того, щоб наші діти мали змогу навчатися у комбінованому режимі,
– заявив Терехов.
- Раніше ми інформували про те, коли у школах України стартує новий навчальний рік та доки вчитимуться учні. Про це читайте за посиланням.