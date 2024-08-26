Мер міста Ігор Терехов каже, що через постійні обстріли російських окупантів проводити офлайн-уроки в школах небезпечно. Про це він розповів в ефірі "Ми-Україна".

Дивіться також Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА у 2025 році

Як здобуватимуть освіту школярі у Харкові

Посадовець зазначив: на жаль, усі школярі, які сьогодні у Харкові, не зможуть сісти за парти через небезпеку у час війни.

Ми не можемо сьогодні відчинити школи в режимі офлайн, тому працюємо над тим, аби зробити якнайбільше, щоб наші школярі мали можливість вчитися комбіновано. До 1 вересня ми обладнали шість станцій метрополітену, там будуть справжні школи,

– повідомив Терехов.

Також він нагадав, що у місті побудували першу підземну школу. Вона розрахована на 900 учнів, які навчатимуться у дві зміни.

На сьогодні у місті триває будівництво ще трьох підземних шкіл і декількох укриттів.

Максимально робимо для того, щоб наші діти мали змогу навчатися у комбінованому режимі,

– заявив Терехов.