Среди лучших в мире: 6 украинских вузов попали в мировой рейтинг – кому это удалось

Недавно опубликован свежий рейтинг Global 2000. В него входят лучшие университеты мира, среди них оказались и несколько украинских вузов.

Центр мировых рейтингов университетов опубликовал рейтинг 2000 лучших университетов в мире. Попасть в их число удалось и некоторым украинским вузам.

Интересно Качественное школьное образование в 2023/24 учебном году: как позаботиться об обучении ребенка

Какие украинские университеты попали в рейтинг

Попасть в список 2000 лучших университетов в мире удалось для 6 украинских вузов. Им даже удалось улучшить свои позиции по сравнению с прошлым рейтингом.

В мировой список попали:

Институт математики Национальной академии наук Украины;

Харьковский физико-технический институт;

Институт ядерных исследований НАН Украины;

Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины;

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В пятерку лучших университетов мира вошли Гарвард, Массачусетский технологический университет, Стэнфорд, Кембридж и Оксфорд.

Как формируется рейтинг

Составители рейтинга опираются на следующие критерии: качество образования, трудоустройство, преподавательский состав, научные исследования. Весомую роль в рейтинге играет успеваемость студентов после обучения, наличие у преподавателей престижных наград, а также публикации работников университета и студентов в престижных научных журналах.