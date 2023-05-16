Центр мировых рейтингов университетов опубликовал рейтинг 2000 лучших университетов в мире. Попасть в их число удалось и некоторым украинским вузам.
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Какие украинские университеты попали в рейтинг
Попасть в список 2000 лучших университетов в мире удалось для 6 украинских вузов. Им даже удалось улучшить свои позиции по сравнению с прошлым рейтингом.
В мировой список попали:
- Институт математики Национальной академии наук Украины;
- Харьковский физико-технический институт;
- Институт ядерных исследований НАН Украины;
- Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины;
- Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В пятерку лучших университетов мира вошли Гарвард, Массачусетский технологический университет, Стэнфорд, Кембридж и Оксфорд.
Как формируется рейтинг
Составители рейтинга опираются на следующие критерии: качество образования, трудоустройство, преподавательский состав, научные исследования. Весомую роль в рейтинге играет успеваемость студентов после обучения, наличие у преподавателей престижных наград, а также публикации работников университета и студентов в престижных научных журналах.