Сколько подростков в Украине планируют получать высшее образование

Более 60% 15-летних подростков в Украине намерены в будущем получать высшее образование. Это показали результаты Национального отчета исследования PISA-2022.

При этом подростков спросили, какой самый высокий уровень образования они планируют получить. Почти половина опрошенных ответили, что хочет стать специалистом, магистром или кандидатом наук.

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Сколько подростков в Украине намерены получать высшее образование

Еще 14% опрошенных хотят получить диплом бакалавра. И только треть планирует просто окончить школу или получить профессионально-техническое образование или степень младшего специалиста или младшего бакалавра. А вот просто окончить 9 класс стремится 4% учащихся.

Высшее образование чаще планируют получать девушки, чем парни. Парни чаще намерены окончить школу и получить профессионально-техническое образование или степень младшего специалиста или младшего бакалавра.

При этом учащиеся с высокими результатами обучения чаще стремятся получить образование высших уровней.

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В частности, 59% лучших учащихся в Украине сообщили, что хотят стать специалистами, магистрами или кандидатами наук.

Среди менее успешных подростков почти половина сообщила, что им будет достаточно закончить школу, поступить в училище или колледж.