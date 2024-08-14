НМТ-2024: известно, какой предмет установил рекорд по количеству поступающих с максимальным баллом

В Украинском центре оценивания качества образования подвели некоторые итоги по нынешнему НМТ. В частности, стало известно, какой предмет на НМТ-2024 установил рекорд по количеству поступающих с максимальным баллом.

Так, рекорд по количеству поступающих с максимальными баллами установил английский язык. Отмечается, что 1513 участников Национального мультипредметного теста в этом году получили на экзамене 200 баллов.

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Итоги НМТ-2024

Второй по успешности стала математика – 1513 абитуриентов. Третьим – украинский язык, который сдали на максимальное количество баллов 606 абитуриентов.

Известно, что среди нынешних участников есть и те, кто особенно обрадовался, получив из четырех предметов НМТ хотя бы одну 200-балльную оценку. Таких участников – 3417. Среди них максимальный результат за один предмет получили 2999 поступающих, за два – 353 и за три – 58. Самые высокие же результаты в этом году по всем четырем предметам получили 7 участников.

Не набрали проходного балла хотя бы по одному учебному предмету 14,37% от всего количества участников НМТ-2024. Всего в экзамене приняло участие и получило результаты более 283 тысяч абитуриентов.



По какому предмету на НМТ-2024 200 баллов получило больше всего абитуриентов / Скриншот 24 Канала