До 321 тысячи в год: сколько стоит обучение на ІТ-специальностях в вузах Украины

Специальности образовательной отрасли "Информационные технологии" довольно популярны среди поступающих. На эту образовательную отрасль в этом году абитуриенты подали более 94 тысяч заявлений.

Обучение на контракте по специальностям этой образовательной отрасли имеет разную стоимость в зависимости от вуза и популярности конкретной специальности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Какие самые популярные специальности среди поступающих в 2024 году

Сколько стоит обучение на ІТ-специальностях

Предлагаем обзор предложений украинских вузов по стоимости контрактного обучения на бакалаврских специальностях ІТ-отрасли в 2024/25 учебном году.

Компьютерные науки

Эта специальность является самой популярной в ІТ-отрасли и одной из самых популярных среди всех специальностей высшего образования. Большинство предложений стоимости обучения на этой специальности варьируется от 23 000 до 35 000 гривен в год.

Некоторые вузы предлагают учиться на этой специальности несколько дешевле: за 19 – 20 тысяч гривен. Самой низкой является стоимость обучения в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете (18 700 гривен в год). Самой высокой – в Украинском католическом университете (129 тысяч гривен в год).

Инженерия программного обеспечения

Контрактное обучение на этой специальности в большинстве вузов будет стоить от 26 000 до 40 000 гривен в год.

За наименьшую сумму в год можно получить эту специальность в Донбасском институте техники и менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая (17 800 гривен).

Больше всего придется заплатить за обучение на инженера программного обеспечения в Американ Юниверсити Киев – 321 003 гривен в год.

Кибербезопасность и защита информации

Обучение на специалиста по кибербезопасности стоит в украинских университетах преимущественно от 26 000 до 40 000 гривен в год. Дешевле всего – в Полтавской политехнике. Здесь стоимость годового обучения на бакалавриате составляет 19 700 гривен. Дороже всего – в Киевской школе экономики (120 000 гривен в год).

Компьютерная инженерия

Украинские вузы приглашают на контрактное обучение по этой специальности по ценам преимущественно в диапазоне от 23 000 до 34 000 гривен в год. Учиться на компьютерного инженера дешевле всего в Николаевской политехнике – за 13 200 гривен в год.

Самым дорогим является предложение Днепровского технологического университета "ШАГ". За год обучения нужно заплатить 120 000 гривен.

Информационные системы и технологии

Получение степени бакалавра по этой специальности стоит в основном от 27 000 до 37 000 гривен в год.

Изучать информационные системы и технологии на бакалаврской программе дешевле всего в Профессиональном колледже связи и информатизации Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Стоимость годового обучения – 19 800 гривен.

Самой высокой является стоимость контрактного обучения по этой специальности в Харьковском технологическом университете "ШАГ" – 93 000 гривен в год.

Системный анализ

Эта специальность пользуется наименьшим спросом из всех специальностей ИТ-отрасли среди поступающих 2024 года. Стоимость годового обучения на бакалавриате по этой специальности варьируется преимущественно в диапазоне 23 – 36 тысяч гривен.

Самой низкой является стоимость обучения по специальности "Системный анализ" в Национальном транспортном университете. Этот вуз предлагает получить такую специальность за 17 000 гривен в год.

Самым дорогим является обучение по этой специальности в стенах Американ Юниверсити Киев. Здесь стоимость обучения составляет 321 003 гривен в год.