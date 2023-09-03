В школах Украины могут ввести длительные каникулы в этом учебном году

В рамках учебного года 2023-24 в школах Украины могут ввести длительные каникулы. Все зависит от ситуации в энергетике и возможных блекаутах.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал, когда могут внедрить длительные каникулы в школах.

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Будут ли долговременные каникулы в украинских школах

Чиновник отметил: Министерство образования и науки определяет только начало и конец учебного года. За непосредственную организацию образовательного процесса отвечает управление школы.

Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы,

– акцентировал заместитель министра образования.

Но это будет значительно зависеть от ситуации безопасности и поставок электроэнергии, которая будет зимой, добавил он.

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