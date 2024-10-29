Почти 100 школ Волыни без осенних каникул: почему так произошло

Время осенних каникул, но не все школы воспользовались этим графиком. Часть из них выбрала вариант более длительных зимних.

В большинстве школ Украины начались осенние каникулы, которые продлятся до 3 ноября. Однако, не все школьники будут отдыхать этой осенью, в том числе и некоторые школы Волыни. Об этом Суспильне Луцк рассказала начальница областного управления образования и науки Наталья Матвиюк.

Смотрите также В школах Украины стартовали осенние каникулы: где и сколько продлятся

Когда же будут каникулы у школьников, если не осенью

Большинство школ объявили об осенних каникулах в школах с 28 октября по 2 – 3 ноября 2024 года. Но часть учебных заведений присоединила осенние каникулы к зимним . Среди них и 92 школы Волыни.

Важно! В этом году в рамках учебного года Минобразования Украины позволило школам самостоятельно определять структуру и продолжительность учебной недели, дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса. Во внимание обязательно берутся безопасности и погодные условия в регионе.

Учебные заведения в Голобской, Городищенской, Дубовской, Берестечковской, Велимченской, Велицкой, Камень-Каширской, Любомльской, Олицкой и Подгайцовской громадах решили отказаться от каникул осенью, и сделать длиннее зимние каникулы.

По словам Натальи Матвиюк, без осенних каникул будут учиться и ученики Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Небесной Сотни и Владимирского спортивного лицея.

Некоторые школы, уже начали обучение после каникул, потому что выбрали более ранние сроки – с 21 до 27 октября, а это 78 учебных заведений в семи территориальных общинах Волыни.

И все же, с 28 октября по 3 ноября каникулы продлятся в 348 школах из 37 общин.

Интересно! По состоянию на 2024 – 2025 учебный год на Волыни функционирует 518 учреждений общего среднего образования, и среди них – 5 частных школ.