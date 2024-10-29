У більшості шкіл України розпочалися осінні канікули, що триватимуть до 3 листопада. Однак, не усі школярі будуть відпочивати цієї осені, зокрема і деякі школи Волині. Про це Суспільному Луцьк розповіла начальниця обласного управління освіти й науки Наталія Матвіюк.

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Коли ж будуть канікули у школярів, якщо не восени

Більшість шкіл оголосили про осінні канікули у школах із 28 жовтня по 2 – 3 листопада 2024 року. Але частина закладів освіти доєднала осінні канікули до зимових . Серед них і 92 школи Волині.

Важливо! Цьогоріч у межах навчального року Міносвіти України дозволило школам самостійно визначати структуру і тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу. До уваги обов'язково беруться безпекові та погодні умови у регіоні.

Навчальні заклади у Голобській, Городищенській, Дубівській, Берестечківській, Велимченській, Велицькій, Камінь-Каширській, Любомльській, Олицькій та Підгайцівській громадах вирішили відмовитися від канікул восени, та зробити довшими зимові канікули.

Зі слів Наталії Матвіюк, без осінніх канікул навчатимуться й учні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та Володимирського спортивного ліцею.

Деякі школи, уже розпочали навчання після канікул, бо обрали раніші терміни – з 21 до 27 жовтня, а це 78 закладів освіти у семи територіальних громадах Волині.

Та все ж таки, з 28 жовтня по 3 листопада канікули триватимуть у 348 школах з 37 громад.

Цікаво! Станом на 2024 – 2025 навчальний рік на Волині функціонує 518 закладів загальної середньої освіти, і серед них – 5 приватних шкіл.