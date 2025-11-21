Эти слова вас удивят: как назвать по-украински "капюшон"
- На украинском языке "капюшон" можно назвать "отлог" или "капюшон".
Украинцы довольно часто употребляют слова иноязычного происхождения для обозначения предметов, явлений и тому подобное. В частности, и в отношении элементов своего гардероба.
Однако в нашем языке есть немало интересных и необычных слов. 24 Канал со ссылкой на видео журналиста Рами Аль Шаера в тиктоке расскажет, как на украинском назвать "капюшон".
Как сказать "капюшон" на украинском?
Популяризатор украинского языка отметил, что часть верхней одежды для защиты головы в непогоду можно называть "капюшон". Но это слово – французского происхождения.
У Словаре украинского языка, кстати, подают такие синонимы как "відлога" и "каптур".
Примеры из украинской литературы:
"Надінь ти, Петре, свій жупан, А на жупан з відлогою свитину";
Юрась.. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву";
"Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап'ятим на голову";
"Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба", – промимрив він, напаяв на голову каптура й пішов".
Шаер отмечает, что "каптур" – слово тюркского происхождения, а вот "відлога" – очень благозвучное украинское.
Популяризатор нашего языка также предлагает запомнить такие исконные соответствия к "капюшона" из самых интересных:
- зату́ла;
- ко́ба;
- ко́бка.
Эти слова, что интересно, являются диалектизмами.
Как колоритно назвать капюшон на украинском: видео
