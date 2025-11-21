Ці слова вас здивують: як назвати українською "капюшон"
- Українською "капюшон" можна назвати "відлога" або "каптур".
- Які ще цікаві слова вживати – читайте у новині.
Українці доволі часто вживають слова іншомовного походження на позначення предметів, явищ тощо. Зокрема, й щодо елементів свого гардероба.
Однак у нашій мові є чимало цікавих та незвичних слів. 24 Канал з посиланням на відео журналіста Рамі Аль Шаєра у тіктоці розкаже, як українською назвати "капюшон".
Дивіться також Росіянізм чи питоме: чи є в українській мові слово "звізда"
Як сказати "капюшон" українською?
Популяризатор української мови зазначив, що на частину верхнього одягу для захисту голови в негоду можна називати "капюшон". Але це слово – французького походження.
У Словнику української мови, до речі, подають такі синоніми як відлога та каптур.
Приклади з української літератури:
"Надінь ти, Петре, свій жупан, А на жупан з відлогою свитину";
Юрась.. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву";
"Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап'ятим на голову";
"Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба", – промимрив він, напаяв на голову каптура й пішов".
Шаєр зазначає, що каптур – слово тюркського походження, а от відлога – дуже милозвучне українське.
Популяризатор нашої мови також пропонує запам'ятати такі питомі відповідники до "капюшона" з найцікавіших:
- зату́ла;
- ко́ба;
- ко́бка.
Ці слова, що цікаво, є діалектизмами.
Як колоритно назвати капюшон українською: відео
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Читайте більше цікавих новин про українську мову:
- Чи є в українській мові слово "звізда".
- Як красиво і правильно українською назвати листопад.
- РОман чи РомАн: де потрібно ставити наголос.
- Що означають "ринви, баюри, холодрига" на львівському діалекті.