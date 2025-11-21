Ці слова вас здивують: як назвати українською "капюшон"

Українці доволі часто вживають слова іншомовного походження на позначення предметів, явищ тощо. Зокрема, й щодо елементів свого гардероба.

Однак у нашій мові є чимало цікавих та незвичних слів. 24 Канал з посиланням на відео журналіста Рамі Аль Шаєра у тіктоці розкаже, як українською назвати "капюшон".

Як сказати "капюшон" українською?

Популяризатор української мови зазначив, що на частину верхнього одягу для захисту голови в негоду можна називати "капюшон". Але це слово – французького походження.

У Словнику української мови, до речі, подають такі синоніми як відлога та каптур.

Приклади з української літератури:

"Надінь ти, Петре, свій жупан, А на жупан з відлогою свитину";

Юрась.. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву";

"Дядько Яким був у довгому чорному кобеняку з каптуром, нап'ятим на голову";

"Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба", – промимрив він, напаяв на голову каптура й пішов".

Шаєр зазначає, що каптур – слово тюркського походження, а от відлога – дуже милозвучне українське.

Популяризатор нашої мови також пропонує запам'ятати такі питомі відповідники до "капюшона" з найцікавіших:

зату́ла;

ко́ба;

ко́бка.

Ці слова, що цікаво, є діалектизмами.

Як колоритно назвати капюшон українською: відео

