Как красиво на украинском назвать каприз

В украинском языке бытует немало слов, которые имеют различные синонимы. Поэтому не стоит обходить их вниманием для обогащения своей речи.

І Образование 24 вам в этом будет помогать. На этот раз читайте о том, какие интересные синонимы имеет слово "каприз".

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Как на украинском назвать каприз

Так, учительница украинского языка Светлана Чернышева в тиктоке предложила украинские соответствия к слову "каприз".

Вы можете сказать так:

забаганка;

примха;

вередування;

захтінка.

А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.

Поэтому вы еще можете вместо "каприз" сказать так:

вереда;

збаганка;

комиза;

перехоча;

вибрик;

захцянка;

дур;

химера;

вигадка;

привереди.

Ранее мы также рассказывали, как на украинском назвать "кольцо". Правильные украинские соответствия о ситуации и предмете вы можете найти здесь.