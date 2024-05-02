Как красиво на украинском назвать каприз

2 мая 2024, 22:43
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В украинском языке бытует немало слов, которые имеют различные синонимы. Поэтому не стоит обходить их вниманием для обогащения своей речи.

І Образование 24 вам в этом будет помогать. На этот раз читайте о том, какие интересные синонимы имеет слово "каприз".

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Как на украинском назвать каприз

Так, учительница украинского языка Светлана Чернышева в тиктоке предложила украинские соответствия к слову "каприз".

Вы можете сказать так:

  • забаганка;
  • примха;
  • вередування;
  • захтінка.

А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.

Поэтому вы еще можете вместо "каприз" сказать так:

  • вереда;
  • збаганка;
  • комиза;
  • перехоча;
  • вибрик;
  • захцянка;
  • дур;
  • химера;
  • вигадка;
  • привереди.

Ранее мы также рассказывали, как на украинском назвать "кольцо". Правильные украинские соответствия о ситуации и предмете вы можете найти здесь. 

Автор: Марія Волошин