Как красиво на украинском назвать каприз
В украинском языке бытует немало слов, которые имеют различные синонимы. Поэтому не стоит обходить их вниманием для обогащения своей речи.
І Образование 24 вам в этом будет помогать. На этот раз читайте о том, какие интересные синонимы имеет слово "каприз".
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Как на украинском назвать каприз
Так, учительница украинского языка Светлана Чернышева в тиктоке предложила украинские соответствия к слову "каприз".
Вы можете сказать так:
- забаганка;
- примха;
- вередування;
- захтінка.
А если заглянуть в словари, то можно найти еще больше интересных и необычных слов-синонимов. Некоторые из них могут быть диалектизмами или бытовать в разговорной речи.
Поэтому вы еще можете вместо "каприз" сказать так:
- вереда;
- збаганка;
- комиза;
- перехоча;
- вибрик;
- захцянка;
- дур;
- химера;
- вигадка;
- привереди.
Ранее мы также рассказывали, как на украинском назвать "кольцо". Правильные украинские соответствия о ситуации и предмете вы можете найти здесь.