Карантин или дистанционка: в школах Закарпатья меняют формат обучения

Школы Ужгородской и Иршавской общин переводят на дистанционное обучение. А школы в Мукачево закрывают на карантин.

Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации на Закарпатье. Детали рассказывает Образование 24.

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Ученики в Ужгороде будут учиться дистанционно

Противоэпидемическая комиссия в Ужгородском горсовете решила перевести учеников в городе на дистанционку до 16 февраля.

В городском совете говорят, что большинство учителей, которые болели, уже выздоровели, поэтому можно организовать онлайн-обучение.

Руководителям музыкальной школы №1, школы искусств, ДЮСШ и других учреждений внешкольного образования в Ужгороде советуют продолжить проводить занятия дистанционно. Это правило не касается индивидуальных занятий.

Как будут учиться дети в Иршаве

Школы в Иршавской общине также перевели на дистанционное обучение. Ученики будут учиться в рамках этого формата в течение 12 – 16 февраля. Решение было принято из-за увеличения количества больных ОРВИ среди школьников.

Какова ситуация в Мукачево

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В школах Мукачево ученики 1 – 7 классов пока не будут учиться. А ученики 8 – 11 классов продолжают обучение в дистанционном формате, сообщили в горсовете.

Зато учреждения дошкольного образования, художественные и спортивные школы будут работать в обычном режиме.