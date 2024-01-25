В школах отдельных регионов Украины ввели карантин
В школах отдельных регионов Украины объявили карантин. Такие меры вызваны распространением ОРВИ в нашем государстве.
Так, школьники пяти областей перешли на дистанционное обучение. Изменения действуют по состоянию на утро 25 января, отмечает Образование 24.
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В каких регионах Украины ввели карантин в школах
Так, карантин ввели в отдельных школах Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также двух городов – Львова и Винницы. В соответствующих учебных заведениях сейчас ученики получают образование дистанционно.
Хмельницкая область
В Хмельницкой области на карантин отправили учеников в нескольких школах Нетешина, сообщили в городском совете.
Так, ученики 2 – 11 классов академического лицея и нескольких гимназий в течение 23 – 26 января учатся дистанционно.
- Волынская область
На Волыни в городе Владимир на карантин отправили всех учеников лицеев. Дистанционно они будут учиться в течение 25 января – 2 февраля, сообщил глава Владимир-Волынской территориальной общины Игорь Паленка.
Заметим, что в Волынской области с 17 по 19 января онлайн учились ученики двух лицеев, а также один класс в гимназии №17 в Луцке.
Киевская область
В Бориспольской общине в течение 23 – 30 января школы также перевели на дистанционку, сообщили в горсовете.
Зато в КГГА отметили, что в Киеве пока карантин вводить в школах не планируют.
Львов
В отдельных классах учебных заведений №10, №67, №91 и №57 также ввели карантин. Заметим, что школы в городе индивидуально решают, вводить ли карантин в своем учебном заведении.
Винница
В Виннице также 5 школ закрыли на карантин, сообщили в городском департаменте образования.
В каких регионах растет уровень заболеваемости
На сегодня еще не объявили карантин в школах, но уровень заболеваемости растет еще в двух областях. В частности, в Черниговской области (в Чернигове), на Житомирщине.