В школах Ужгорода и Мукачево меняют формат обучения
Неделю назад в школах Ужгорода и Мукачево ввели карантин. Учеников перевели на дистанционное обучение.
Такое решение приняли из-за значительного уровня заболевания в области. Зато со следующей недели дети возвращаются на очное обучение, отмечает Образование 24.
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Ученики в Ужгороде возвращаются на очное обучение
Введенный карантин в школах Ужгорода сработал положительно. Поэтому ученики уже на следующей неделе могут выходить на офлайн-обучение, сообщил местный депутат Виталий Глагола.
Данные мониторинга эпидемситуации по гриппу и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась на 38%. Существенно снизилась и заболеваемость школьников – в два раза.
Комиссия горсовета решила возобновить учебный процесс в школах города с 19 февраля,
– уточнил Виталий Глагола.
Карантин в школах Мукачево также закончился
С понедельника, 19 февраля, в школах Мукачево также восстанавливают очное обучение, сообщили в горсовете.
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В школах отдельных регионов Украины – карантин
- В школах отдельных областей нашего государства на прошлой неделе ввели карантин.
- Учеников в основном перевели на дистанционное обучение.
- Такое решение приняли из-за роста количества больных инфекционными заболеваниями.
- В каких регионах и городах Украины объявили карантин в школах, читайте по ссылке.