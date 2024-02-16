Таке рішення ухвалили через значний рівень захворювання в області. Натомість з наступного тижня діти повертаються на очне навчання, зазначає Освіта 24.

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Учні в Ужгороді повертаються на очне навчання

Запроваджений карантин у школах Ужгорода спрацював позитивно. Тож учні вже наступного тижня можуть виходити на офлайн-навчання, повідомив місцевий депутат Віталій Глагола.



Дані моніторингу епідемситуації з грипу та ГРВІ порівняно з минулим тижнем знизилась на 38%. Суттєво знизилась і захворюваність школярів – у два рази.

Комісія міськради вирішила відновити навчальний процес у школах міста з 19 лютого,

– уточнив Віталій Глагола.

Карантин у школах Мукачева також закінчився

З понеділка, 19 лютого, у школах Мукачіва також відновлюють очне навчання, повідомили у міськраді.

Заклади дошкільної освіти, мистецькі та спортивні школи працюють у звичному режимі.

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