Такое решение приняли из-за значительного уровня заболевания в области. Зато со следующей недели дети возвращаются на очное обучение, отмечает Образование 24.

Смотрите также Карантин или дистанционка: в школах Закарпатья меняют формат обучения

Ученики в Ужгороде возвращаются на очное обучение

Введенный карантин в школах Ужгорода сработал положительно. Поэтому ученики уже на следующей неделе могут выходить на офлайн-обучение, сообщил местный депутат Виталий Глагола.



Данные мониторинга эпидемситуации по гриппу и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась на 38%. Существенно снизилась и заболеваемость школьников – в два раза.

Комиссия горсовета решила возобновить учебный процесс в школах города с 19 февраля,

– уточнил Виталий Глагола.

Карантин в школах Мукачево также закончился

С понедельника, 19 февраля, в школах Мукачево также восстанавливают очное обучение, сообщили в горсовете.

Учреждения дошкольного образования, художественные и спортивные школы работают в обычном режиме.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.