Точно не "картавый": как правильно называть того, кто не произносит звук "р"

В нашей речи часто встречается слово "картавый" - оно звучит привычно, но на самом деле является калькой с русского. Украинский же имеет собственный, удельный аналог, который вы, возможно, даже не слышали.

Как правильно называть особенность речи на украинском вместо "картавый", рассказала репетиторка на своем тикток-канале "Вспомнить все".

Как на украинский язык переводится слово "картавый"?

Среди ваших знакомых могут быть те, кто имеет дефект речи. В разговорах мы часто слышим слово "картавый" – так называют человека, который не произносит звук "р" и "л". Оно настолько закрепилось в быту, что многие воспринимают его как естественное украинское. Но на самом деле это слово – заимствование из русского. Украинский язык имеет собственный, аутентичный аналог, который стоит восстанавливать в употреблении.

Языковеды, такие как Мария Словолюб, и толковые словари советуют, что правильное слово – "гаркавий". Это человек, который нечетко произносит отдельные звуки или имеет неправильное произношение.

А как синонимы можно встретить – "гаркавець" или "гаркуша".

А логопедия использует термин ротацизм – профессиональное определение нарушения произношения звука "р".

Слово происходит от "гаркать" – то есть выдавать гортанное, грубое звучание, что и отражает особенность произношения. Оно созвучно со словами – "грохотать, тарахтеть".

Аутентичность слова доказывает и тот факт, что мы имеем фамилию – Гаркавый, возможно изначально появилось как прозвище, которое обозначало человека с характерным произношением.

Итак, если вы хотите говорить правильно и красиво на украинском, используйте слово "гаркавий". "Картавый" – это лишь калька, которая проникла в бытовую речь, но не имеет литературной нормы. А в научном контексте можно употреблять термин "ротацизм".