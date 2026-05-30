Не только картофель,бараболя та бульба: этот овощ имеет около сотни различных названий в Украине

Для украинского языка типично, что многие овощи и фрукты имеют несколько названий – литературных и диалектизмов. Но есть один, у которого их несколько десятков.

Как еще в Украине называют картофель, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Орех – грецкий или грецкий: какое из этих названий правильное в украинском языке

Как еще в Украине называют картофель?

Сегодня, 30 мая – Международный день картофеля (International Potato Day), и это прекрасная возможность поговорить не только о блюдах, но и о словах. Потому что картофель – настоящий языковой феномен: в разных регионах Украины его называют по-разному, и каждое название имеет свою историю.

В литературном языке закрепилась форма "картошка", которая пришла через польское "kartofel" от немецкого "Kartoffel". А корень этих слов достигает итальянского ""tartufolo" – "трюфель". Европейцы когда-то считали клубни похожими на трюфели, отсюда и странное происхождение названия.

Но язык творит чудеса и новые названия для овоща. А в Украине, имея 15 диалектов, таких названий образовалось несколько десятков – от ассоциаций до заимствований из других языков – румынского, венгерского, словенского, польского и других.

Это объясняется тем, что в разные регионы Украины картофель попадал разными путями, а вместе с ним приходили и новые слова, которые закреплялись в местной традиции.

В работе Юрия Кобова "Словарь украинских научных и народных названий сосудистых растений" (2004) зафиксировано почти сотню различных названий картофеля.

На Подолье, Надднестрянщине, Буковине распространено название бараболя (также: барабуля, буля, боля, барабий, барабиль, барабин, бараболе, барболька, барабона). По происхождению это звукоизмененное название немецкой земли Бранденбург (Brandenburg).

Интересно! Считается, что бараболя происходит от названия города Бранденбург. В середине XVI века король Пруссии Фридрих Великий заставлял бранденбургских крестьян сажать непопулярный в то время плод. Именно из Бранденбурга картофель распространился на Центральную, а потом и на Восточную Европу.

На Черниговщине, правобережном Полесье, Волыни, части Галичины крахмалистый овощ называют клубнем (варианты: больба, бульба, булька, бульбак, бульбан, бульбах, бульбега, бульбиця ). Слово происходит с латыни "bulbus", так называли лук, а потом и все, что имеет форму клубня.

(варианты: ). Слово происходит с латыни "bulbus", так называли лук, а потом и все, что имеет форму клубня. У Закарпатье картофель называют крупли (также: кромпли, кромпли, грумпли, грумпли, груля, компитера, комперя ). Одна часть этих слов заимствована из венгерского языка (krumpli, kompér, kumpi), другую – из словацкого (krumpla, krumpeľ, gruľa). Все варианты в конце концов сводятся к австро-немецкому Grundbirne "картофель", буквально "земляная груша".

картофель называют (также: ). Одна часть этих слов заимствована из венгерского языка (krumpli, kompér, kumpi), другую – из словацкого (krumpla, krumpeľ, gruľa). Все варианты в конце концов сводятся к австро-немецкому Grundbirne "картофель", буквально "земляная груша". В Закарпатье картофель называют репой – потому что он заменил более древний овощ репу, похожий внешне и тем, что растет в земле.

потому что он заменил более древний овощ репу, похожий внешне и тем, что растет в земле. А на Покутье (Ивано-Франковская область) картофель называют мандебуркой (сокращенно – бурка, бурешка) – слово сводится к названию немецкого города Магдебург, откуда распространился этот сорт картофеля. Изредка употребляют и название биб, тоже удельное и древнее.

Региональные названия картофеля / Википедия

Эти названия сохранились до сих пор в названиях фестивалей ("Бульба-фест" на Волыни) или в меню местных кафе и ресторанов.

Путь этого растения от корешка до ингредиента изысканных блюд проходил веками. И сегодня в мире существует более 4000 сортов культурного картофеля. Цвет мякоти и кожуры определяется содержанием природных пигментов: каротина (желтый), антоцианов (красный, фиолетовый).

Как культивировали картофель: смотрите видео

В пословицах картофель символизирует простоту и достаток: "Без хлеба тяжело, а без картошки еще тяжелее". В народной культуре ее называют "вторым хлебом", ведь именно она спасала от голода в разные времена.

Итак, сегодня, когда мы празднуем День картофеля, стоит вспомнить: каждое название – это не просто слово, а отпечаток истории, культурных контактов и народного творчества.

Ну а сегодняшний праздник картофеля основан в 2003 году Организацией Объединенных Наций с целью подчеркнуть важность этого овоща в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и преодолении голода в мире.